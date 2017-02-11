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  • АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

11 февраля 2017, 22:22
7

В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм».

Победу красным принесли два точных выстрела хавбека Садьо Мане на 16-й и 18-й минутах. После этого матча мерсисайдцы вышли на четвертую строчку в турнирной таблице, догнав по очкам «Манчестер Сити». «Горожане» свою встречу с «Борнмутом» проведут в понедельник, 13 февраля.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мане, 16; 2:0 – Мане, 18.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм
Комментарии (7)
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Михайловский Технарь
1486841058
С победой!
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Денчик34
1486841320
YNWA!!!!!
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Psih86
1486842917
Ну что Покетино....сделали отсасино:-)))По меньше гнилого базара,по больше действий Гнилье!!!Фанов Ливера с Победой!!!
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Gullit 76
1486843885
Классная ситуация в чемпионате после этой игры!Ман юнайтед может прыгнуть на второе место после следующего тура.Этого конечно не будет - уж слишком многое должно совпасть,но теперь 5 клубов идут вровень - всё решит лучший финиш.Жаль до Челси уже не дотянутся.
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DIDI 23
1486847476
Молодцы!
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яйва-яйва
1486847590
Отличная игра!
Ответить
BoltCX
1486848081
Поздно Ливер зашевелился.
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