АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм».

Победу красным принесли два точных выстрела хавбека Садьо Мане на 16-й и 18-й минутах. После этого матча мерсисайдцы вышли на четвертую строчку в турнирной таблице, догнав по очкам «Манчестер Сити». «Горожане» свою встречу с «Борнмутом» проведут в понедельник, 13 февраля.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мане, 16; 2:0 – Мане, 18.

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