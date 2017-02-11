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    АПЛ. Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

    В поединке 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм».

    Победу красным принесли два точных выстрела хавбека Садьо Мане на 16-й и 18-й минутах. После этого матча мерсисайдцы вышли на четвертую строчку в турнирной таблице, догнав по очкам «Манчестер Сити». «Горожане» свою встречу с «Борнмутом» проведут в понедельник, 13 февраля.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мане, 16; 2:0 – Мане, 18.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 22:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 февраля 2017, 00:21

      Поздно Ливер зашевелился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 февраля 2017, 00:13

      Отличная игра!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 февраля 2017, 00:11

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 23:11

      Классная ситуация в чемпионате после этой игры!Ман юнайтед может прыгнуть на второе место после следующего тура.Этого конечно не будет - уж слишком многое должно совпасть,но теперь 5 клубов идут вровень - всё решит лучший финиш.Жаль до Челси уже не дотянутся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 11 февраля 2017, 22:55

      Ну что Покетино....сделали отсасино:-)))По меньше гнилого базара,по больше действий Гнилье!!!Фанов Ливера с Победой!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Денчик34 11 февраля 2017, 22:28

      YNWA!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 11 февраля 2017, 22:24

      С победой!

      3
      Ответить
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