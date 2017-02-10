Конте заявил, что Диего Коста счастлив в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе в китайский клуб нападающего синих Диего Косты. По словам специалиста, форвард счастлив в команде и не намерен ее покидать.

«Сейчас все спокойно. Диего – очень важный игрок. Ситуация полностью ясна: он очень счастлив остаться с нами. Также он рад, что бьется за чемпионство. Надолго ли он в «Челси»? Думаю, да. Я вижу его каждый день и вижу его приверженность, его поведение. Он привязан к команде и любит клуб», – сказал Конте.

В текущем сезоне АПЛ на счету Косты 22 матча и 15 забитых голов.