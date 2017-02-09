В Ростове строительство объектов к ЧМ-2018 идут с опережением графика

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018, сообщает официальный портал правительства региона. Заседание прошло под руководством главы совета и президента РФС Виталия Мутко.

В ходе собрания было объявлено, что два ключевых объекта чемпионата мира – стадион «Ростов-Арена» и аэропорт «Платов» строятся с опережением графика. Готовность аэродромной части аэропорта оценивается в 65 процентов, а чаши стадиона – 70 процентов. При сохранении темпов строительства на стадионе смогут проводиться матчи уже в ноябре, а аэропорт начнет работу в декабре.

Напомним, что в Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018, а также игра 1/8 финала.