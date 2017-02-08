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    Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» – великая команда, но не клуб мечты для меня»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что «красные дьяволы» не являются командой его мечты. Напомним, армянский хавбек перешел в стан английского клуба из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 26,3 миллиона фунтов стерлингов.

    «Манчестер Юнайтед» – великая команда, одна из сильнейших в мире, но она не является клубом моей мечты. «МЮ» – это больше, чем дортмундская «Боруссия». Это понимают все. Переход в стан «красных дьяволов» стал вызовом для меня, я не мог отказаться», – сказал Мхитарян.

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    08.02.2017 21:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 9 февраля 2017, 20:24

      В оригинале совсем не так говорит,посмотрите официальный сайт..тут журналистскую интригу добавили,умничают!

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 9 февраля 2017, 19:52

      Ребята, слова вырваны из контекста. Там было кажется так возможно МЮ не клуб моей мечты, но я горд играть за этот великий клуб

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 9 февраля 2017, 18:38

      Бомбардир, смотри что печатаешь, не может же взрослый человек, в течении полу года, менять свое решение и слова! Идиоты журналисты....

      0
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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 9 февраля 2017, 17:52

      Вот те на...А зачем переходил???

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 февраля 2017, 17:46

      Видимо Генрих уже забыл что говорил когда переходил в этот клуб(((

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 февраля 2017, 10:32

      в реал метит)

      0
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 9 февраля 2017, 10:11

      Помнится когда переходил в МЮ, Мики говорил обратное: "Мечты сбываются! Я очень горд и взволнован тем, что присоединился к Манчестер Юнайтед, клубу, которым я всегда восхищался за его великую историю и удивительных поклонников. "


      И слова его агента: "Возможность перейти в „Манчестер Юнайтед“ может выпадать лишь раз в жизни, и никто не может гарантировать, что в следующем сезоне Генриха будут ждать там. МЮ - клуб мечты Мхитаряна, он хочет перейти туда любым способом".


      4
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 9 февраля 2017, 07:15

      аххахаха

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 февраля 2017, 22:35

      Конечно Барса ему мечтается...Он ей и подходит больше всего...А в Англии- больше подходит Арсеналу...

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 8 февраля 2017, 22:07

      Ай,молодец !

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