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  • Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» – великая команда, но не клуб мечты для меня»

Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» – великая команда, но не клуб мечты для меня»

8 февраля 2017, 21:25
17

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что «красные дьяволы» не являются командой его мечты. Напомним, армянский хавбек перешел в стан английского клуба из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 26,3 миллиона фунтов стерлингов.

«Манчестер Юнайтед» – великая команда, одна из сильнейших в мире, но она не является клубом моей мечты. «МЮ» – это больше, чем дортмундская «Боруссия». Это понимают все. Переход в стан «красных дьяволов» стал вызовом для меня, я не мог отказаться», – сказал Мхитарян.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мхитарян Генрих
Комментарии (17)
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h3LL1k
1486578908
ВОН из МЮ скатина :D мечта Реал или Барселона?) а мб быть китайская команда кто его знает что у него в голове :D
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АлёшкА91
1486579889
Может быть зенит или шанхай сипг??? Или в млс к Юре Мовсисяну?!
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moiseenko13
1486580099
может неправельный перевод, он же не дурак чтоб так сказать
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Dos_Santos
1486624305
Помнится когда переходил в МЮ, Мики говорил обратное: "Мечты сбываются! Я очень горд и взволнован тем, что присоединился к Манчестер Юнайтед, клубу, которым я всегда восхищался за его великую историю и удивительных поклонников. "

И слова его агента: "Возможность перейти в „Манчестер Юнайтед“ может выпадать лишь раз в жизни, и никто не может гарантировать, что в следующем сезоне Генриха будут ждать там. МЮ - клуб мечты Мхитаряна, он хочет перейти туда любым способом".

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овертайм
1486625546
в реал метит)
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ВoВ
1486651565
Видимо Генрих уже забыл что говорил когда переходил в этот клуб(((
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mutabor0992
1486651966
Вот те на...А зачем переходил???
Ответить
LOKOfanatik19
1486654730
Бомбардир, смотри что печатаешь, не может же взрослый человек, в течении полу года, менять свое решение и слова! Идиоты журналисты....
Ответить
levon_man
1486659152
Ребята, слова вырваны из контекста. Там было кажется так возможно МЮ не клуб моей мечты, но я горд играть за этот великий клуб
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Ash-9993
1486661049
В оригинале совсем не так говорит,посмотрите официальный сайт..тут журналистскую интригу добавили,умничают!
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