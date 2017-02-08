Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» – великая команда, но не клуб мечты для меня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что «красные дьяволы» не являются командой его мечты. Напомним, армянский хавбек перешел в стан английского клуба из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 26,3 миллиона фунтов стерлингов.

«Манчестер Юнайтед» – великая команда, одна из сильнейших в мире, но она не является клубом моей мечты. «МЮ» – это больше, чем дортмундская «Боруссия». Это понимают все. Переход в стан «красных дьяволов» стал вызовом для меня, я не мог отказаться», – сказал Мхитарян.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.