Руководство «Барселоны» не согласно с удалением нападающего Луиса Суареса в матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Как сообщает источник, каталонцы намерены обжаловать решение арбитра.

Напомним, что уругвайский футболист был удален с поля на 90-й минуте.

Suarez gets straight red card



Copa del rey still will go to #barca #FCBATM #FCBAtleti #atm pic.twitter.com/KF3jglk8D0