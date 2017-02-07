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    Руководство «Лестера» выразило поддержку Раньери, отставка тренеру не грозит

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери останется на своем посту. В этом специалиста, приведшего «лис» в прошлом сезоне к первому в истории чемпионскому титулу, заверило руководство клуба.

    Боссы «Лестера» и 65-летний итальянец провели встречу, на которой тренеру было выражено доверие, несмотря на неутешительные результаты в нынешнем чемпионате.

    После 24-х туров «лисы» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 21 очко, на расстоянии одного балла от зоны вылета.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.02.2017 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 7 февраля 2017, 15:28

      Они и ща могут отыметь и челси и т.д.Раньери спец,апл выиграл,теперь бережет игроков и хочет попробовать вписать в историю ЛЧ.пусть не победу,но выше таблицы и 1/8...даже шмейхель признался,что приказано береч себя и жопу не рвать

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 12:42

      И так в прошлом сезоне прыгнули выше головы.

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