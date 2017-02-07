Руководство «Лестера» выразило поддержку Раньери, отставка тренеру не грозит

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери останется на своем посту. В этом специалиста, приведшего «лис» в прошлом сезоне к первому в истории чемпионскому титулу, заверило руководство клуба.

Боссы «Лестера» и 65-летний итальянец провели встречу, на которой тренеру было выражено доверие, несмотря на неутешительные результаты в нынешнем чемпионате.

После 24-х туров «лисы» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 21 очко, на расстоянии одного балла от зоны вылета.