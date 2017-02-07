Маркин: «С точки зрения безопасности подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира идет в динамичном режиме»

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин уверен, что во время проведения в России чемпионата мира-2018 организаторам турнира удастся избежать беспорядков с участием фанатов.

«Людей интересует, не устроят ли британские фанаты в России таких же хулиганских провокаций, как в Марселе во время Евро-2016? И как будет выглядеть наша страна в мировых СМИ в случае стычек буйных фанатов?

Повторю то, о чем говорил сразу после беспорядков на юге Франции, – в наших городах такое невозможно. Вполне возможно, что марсельская полиция специально изображала пародию на себя из фильма «Такси», чтобы создать повод для закручивания гаек. Мне, напомню, пришлось даже отчасти оправдывать реакцию наших болельщиков на провокации против российской символики. Однако у нас на стадионах и улицах подобные акции против любых гостей будут пресекаться, уверен, не только полицией, но и самими гражданами. Так что и оправданий для участия в них не найдется.

В современной России не нужно убеждать народ в важности вопросов общественной безопасности. В том же олимпийском Сочи высочайшие стандарты в этой области реализовывались при полном одобрении публики. При этом идеальный порядок и душевная атмосфера на Играх были созданы еще до вступления в силу так называемого закона о болельщиках – поправок к нормативному документу о физкультуре и спорте.

Сегодня на выходе из Госдумы еще один пакет норм, усиливающих административную ответственность за грубые нарушения правил проведения спортивных мероприятий. Эти усиленные санкции против хулиганов, в том числе иностранцев, вводятся как раз по опыту Евро-2016 во Франции.

Так что с правоохранительной точки зрения подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира идет в динамичном режиме», – заявил Маркин.

Напомним, что во время проведения Евро-2016 во Франции было зарегистрировано несколько массовых драк, в результате которых полиция арестовывала фанатов, в том числе российских.