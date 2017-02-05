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    Тухель: «Могли обыгрывать «РБ Лейпциг» со счетом 4:0»

    Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель доволен победой своей команды в матче 19-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпцигом» (1:0).

    «Мы отлично играли на протяжении 90 минут. Матч завершился со счетом 1:0, хотя мы могли победить соперника со счетом 4:0. Команда действовала очень энергично и отлично проявила себя в защите.

    Это заслуженная победа, которая подарила всем потрясающие эмоции», — сказал он.

    Напомним, что по итогам 19-ти туров «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: FourFourTwo

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    05.02.2017 07:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 17:28

      Ройсу прицел поправьте!А так всё в порядке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 февраля 2017, 09:54

      Молодцы!

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