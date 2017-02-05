Тухель: «Могли обыгрывать «РБ Лейпциг» со счетом 4:0»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель доволен победой своей команды в матче 19-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпцигом» (1:0).

«Мы отлично играли на протяжении 90 минут. Матч завершился со счетом 1:0, хотя мы могли победить соперника со счетом 4:0. Команда действовала очень энергично и отлично проявила себя в защите.

Это заслуженная победа, которая подарила всем потрясающие эмоции», — сказал он.

Напомним, что по итогам 19-ти туров «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице.