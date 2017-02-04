Раньери: «Не исключаю своей отставки»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подчеркнул, что вполне может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов «лис» в текущем сезоне. После 23-х туров прошлогодний чемпион занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, всего на два очка оторвавшись от зоны вылета.

«Моя отставка не является чем-то невероятным. Все мои заслуги по итогам минувшего сезона остались в прошлом. Тогда каждое наше попадание в штангу оборачивалось голом, наш первый же удар по воротам превращался в гол, соперники транжирили свои возможности. Кроме того, в наши ворота не ставили пенальти, но назначали их в обратную сторону.

Сейчас у нас полоса неудач, но мы обязаны биться за себя. Когда все идет как по маслу, от многих можно услышать: «Прекрасная работа». Это так просто», – сказал Раньери.