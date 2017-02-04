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    Раньери: «Не исключаю своей отставки»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подчеркнул, что вполне может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов «лис» в текущем сезоне. После 23-х туров прошлогодний чемпион занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, всего на два очка оторвавшись от зоны вылета.

    «Моя отставка не является чем-то невероятным. Все мои заслуги по итогам минувшего сезона остались в прошлом. Тогда каждое наше попадание в штангу оборачивалось голом, наш первый же удар по воротам превращался в гол, соперники транжирили свои возможности. Кроме того, в наши ворота не ставили пенальти, но назначали их в обратную сторону.

    Сейчас у нас полоса неудач, но мы обязаны биться за себя. Когда все идет как по маслу, от многих можно услышать: «Прекрасная работа». Это так просто», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    04.02.2017 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 4 февраля 2017, 19:03

      Не уходи!

      1
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      Рейтинг: +32

      oreshko 4 февраля 2017, 17:41

      Даже теоретическая возможность этого - кощунство и безграмотность.

      0
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:51

      быстро забывают заслуги

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 14:11

      Состав не сильно потрепали вроде, видимо тактику раскусили его. И кураж у игроков пропал после ряда поражений. Уволят скоро - А жаль.

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > S.sol 4 февраля 2017, 15:04

      А до прихода Раньери, Лестер разве какой-то вес в АПЛ имел? Или регулярно попадал в еврокубки? Прошлогодний успех Лестера - полностью заслуга Клаудио. Так что и увольнять считаю бессмысленно.

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