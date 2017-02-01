Монтаж кресел на трибунах «Лужников» завершат в феврале

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о ходе реконструкции столичного стадиона «Лужники». В частности, он прокомментировал ситуацию с монтажом новых кресел для болельщиков.

«Уже установлено более 42 тысяч кресел на трибунах. Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч фанатских кресел. Эту работу мы закончим уже в феврале. После этого приступим к монтажу кресел в зонах повышенной комфортности, VIP-секторах и ложах для прессы. Установка кресел во всех секторах арены закончится в марте», — сказал он в интервью порталу стройкомплекса Москвы.