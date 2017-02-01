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    Монтаж кресел на трибунах «Лужников» завершат в феврале

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о ходе реконструкции столичного стадиона «Лужники». В частности, он прокомментировал ситуацию с монтажом новых кресел для болельщиков.

    «Уже установлено более 42 тысяч кресел на трибунах. Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч фанатских кресел. Эту работу мы закончим уже в феврале. После этого приступим к монтажу кресел в зонах повышенной комфортности, VIP-секторах и ложах для прессы. Установка кресел во всех секторах арены закончится в марте», — сказал он в интервью порталу стройкомплекса Москвы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2017 11:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2017, 16:15

      А, когда появится ленточкорез-мэр Москвы С.Собянин? Он с Мудко, это два придурка.

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