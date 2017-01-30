Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал послом Сочи, города-организатора чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом прославленный спортсмен сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Помимо Сочи, ЧМ-2018 примут Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Казань, Москва и Санкт-Петербург.

Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 18 июля.