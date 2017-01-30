Агент: «Предложения по Ломбертсу есть, но пока не буду о них рассказывать»

Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, сообщил, что не получал предложения по игроку от «Вест Бромвича». Ранее появилась информация, что «дрозды» могут приобрести бельгийца за 5,8 миллиона евро.

«Информация о предложении «Вест Бромвича» – неправда. Пока все находится на той же стадии – мы ждем решения «Зенита». Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду», – сказал Верхлуст.

В текущем сезоне Ломбертс принял участие в 12-ти поединках во всех турнирах.