Орлов: «Петербург готов к проведению чемпионата мира!»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что Санкт-Петербург справится с проведением чемпионата мира-2018, и турнир пройдет на высшем уровне.

«Уверен, что все пройдет на высшем уровне. Стадион в Санкт-Петербурге почти готов, у нас уже два центра волонтеров открыты, сам участвовал в их открытии. Хорошие ребята. В новом центре необходимо набрать тысячу человек, а заявок – три тысячи! То есть, турнир вызывает интерес, город готовится, и по традиции Петербург справится.

У нас проводились Игры доброй воли в 1994 году, а жизнь совсем была не такой, как сегодня. Но мы все равно все сделали, а соревнования прошли на высочайшем уровне, приехали звезды мирового спорта. А здесь будут звезды мирового футбола, Петербург готов!» – заявил Орлов.

Стоит отметить, что до старта чемпионата мира-2018 осталось 500 дней. Турнир пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года.