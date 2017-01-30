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Орлов: «Петербург готов к проведению чемпионата мира!»

30 января 2017, 09:54
5

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что Санкт-Петербург справится с проведением чемпионата мира-2018, и турнир пройдет на высшем уровне.

«Уверен, что все пройдет на высшем уровне. Стадион в Санкт-Петербурге почти готов, у нас уже два центра волонтеров открыты, сам участвовал в их открытии. Хорошие ребята. В новом центре необходимо набрать тысячу человек, а заявок – три тысячи! То есть, турнир вызывает интерес, город готовится, и по традиции Петербург справится.

У нас проводились Игры доброй воли в 1994 году, а жизнь совсем была не такой, как сегодня. Но мы все равно все сделали, а соревнования прошли на высочайшем уровне, приехали звезды мирового спорта. А здесь будут звезды мирового футбола, Петербург готов!» – заявил Орлов.

Стоит отметить, что до старта чемпионата мира-2018 осталось 500 дней. Турнир пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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vladimir-7
1485760430
Петербуог готов к проведению чемпионата мира по футболу, а стадион почти готов.
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shinnik
1485760827
У Геннадия Сергеевича появился спичрайтер..?
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VIPded
1485762256
Орлов лично достроил стадион?
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Andrering87
1485765373
Как же надоел этот клоун...
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McDuff
1485775534
еще с 2007 года готов
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