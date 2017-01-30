Мутко уверен в высоком уровне проведения чемпионата мира-2018

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что нужно успеть сделать организаторам чемпионата мира-2018 за оставшиеся 500 дней до старта турнира.

«Пятьсот дней – это, вроде, и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем. Сделать предстоит еще много: это и стадионы, и тренировочные поля, базы проживания команд, транспортная логистика. За эти пятьсот дней предстоит усиливать работу по продвижению проекта вместе с коллегами из ФИФА, потому что мы предлагаем много новых продуктов с точки зрения гостеприимства – безвизовый въезд, бесплатный проезд между городами и в городах; будет много возможностей, которых не было на других турнирах. Наступает этап, на котором надо все больше привлекать болельщиков, жителей регионов.

Запускается беспрецедентная волонтерская программа – более 180 тысяч заявок на 20 тысяч мест. В целом все работают слаженно, дружно, есть хорошее взаимопонимание между региональными, федеральными властями и общественностью. Уверен, что мы с этой задачей справимся, и проведем чемпионат на самом высоком уровне – как это прекрасно умеет делать Россия», – сказал Мутко.

Напомним, что в 2017 году России предстоит провести Кубок конфедераций.