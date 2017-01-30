Зидан: «Реал» одержал важную и справедливую победу»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свист в адрес нападающего своей команды Криштиану Роналду в игре против «Реала Сосьедад».

«Я бы хотел поблагодарить болельщиков «Реала». Не думаю, что это они освистывали Роналду.

Мы одержали важную и справедливую победу в этой встрече. Не менее важно, что мы не позволили сопернику опасность у наших ворот. В обороне «Реал» показал серьезную игру», – сказал Зидан после финального свистка.

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» закончился со счетом 3:0.