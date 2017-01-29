Клопп: «Наши проблемы никак не упростили жизнь «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами перед предстоящим матчем чемпионата Англии против «Челси» (31 января). По словам специалиста, его подопечные настроены дать бой лондонцам.

«Наши проблемы никак не упростили жизнь «Челси». Исход ближайшей встречи еще не предрешен. Если у нас получится сыграть хорошо, то шанс будет. Если это не удастся, то шансов не будет», – сказал немец.

На данный момент «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 10 очков. Напомним, что на счету красных три поражения кряду.