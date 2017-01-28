Стржалковский: «Бюджет «Динамо» даже после сокращения больше, чем у любых трех клубов из нижней восьмерки РФПЛ»

Председатель ВФСО «Динамо« Владимир Стржалковский высказался о бюджете бело-голубых, а также поделился ожиданиями от второй части ФНЛ.

«Бюджет сокращен, потому что был излишне большой. Он и сейчас не маленький. Он больше, чем у любых трех клубов из нижней восьмерки Премьер-лиги вместе взятых. Контракты долгосрочные, премии прописаны тоже долгосрочные – как еще стимулировать футболистов? Они получают очень приличные деньги.

На возобновление сезона мы, конечно, смотрим в позитивном ключе. Но команда, бывает, и уступает основным соперникам – настораживающий фактор. Также настораживает то, что тренер не может заставить играть на высоком уровне дорогостоящих футболистов. Это же вина не только футболистов, но и тренеров. Так что пока я не был бы так восхищен результатами команды. По составу и бюджету «Динамо» и должно быть на первом месте – там и рядом никто не стоял», – заявил функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».