Зидан считает, что Бензема проводит отличный сезон

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о нападающем команды Кариме Бензема. По словам специалиста, форвард проводит отличный сезон и не вызывает беспокойство у тренерского штаба.

«Бензема не вызывает у нас беспокойства – он проводит отличный сезон. Мы знаем, что Карим может дать нашей команде. Но фанаты всегда хотят от игроков большего, и это надо принять. У него правильный характер, поэтому он принимает критику болельщиков», – сказал Зидан.

В текущем сезоне Примеры на счету Бензема 11 матчей и четыре забитых гола.