«Краснодар» арендовал Шишкина

«Краснодар» объявил о переходе защитника «Локомотива» Романа Шишкина.
Арендное соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона. 31-летний игрок прибудет на сбор «быков» в Испании, который начнется в воскресенье, 29 января.
Цвета железнодорожников Шишкин защищал с 2010 года, приняв участие в 171-й встрече и забив пять голов.
В текущем розыгрыше РФПЛ 30-летний футболист провел 11 встреч, заработав одну желтую карточку.
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Таблица зимних трансферов РФПЛ
Источник: ФК «Краснодар»