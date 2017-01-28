«Краснодар» арендовал Шишкина

«Краснодар» объявил о переходе защитника «Локомотива» Романа Шишкина.

Арендное соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона. 31-летний игрок прибудет на сбор «быков» в Испании, который начнется в воскресенье, 29 января.

Цвета железнодорожников Шишкин защищал с 2010 года, приняв участие в 171-й встрече и забив пять голов.

В текущем розыгрыше РФПЛ 30-летний футболист провел 11 встреч, заработав одну желтую карточку.

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