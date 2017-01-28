«Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов

«Рубин» выступил с официальным предложением по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По существующей информации, казанский клуб готов выложить за игрока сборной России 5 миллионов евро, в то время как железнодорожники настаивают на 8 миллионах.

При этом «Рубин» может включить в сделку защитника Соломона Кверквелию, которого «Локо» хочет приобрести за 1 миллион евро. «Рубин», в свою очередь, намеревается выручить за грузина 5 миллионов, но готов вести диалог в случае, если столичный клуб пойдет на уступки в вопросе перехода Миранчука.

Срок действующего контракта Миранчука истекает в конце этого года, и «Локомотив», если не продаст или не переподпишет футболиста, получит лишь 1,4 миллиона евро в качестве компенсации за молодого игрока.

Кроме того, в «Локомотиве» считают, что заявление об увольнении, написанное Миранчуком, может быть удовлетворено только в случае выплаты 25 миллионов евро штрафа.

Сторона футболиста заявляет, что в случае отсутствия компромисса оставляет за собой право обратиться в суд Лозанны.