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  • «Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов

«Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов

28 января 2017, 00:10
21

«Рубин» выступил с официальным предложением по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По существующей информации, казанский клуб готов выложить за игрока сборной России 5 миллионов евро, в то время как железнодорожники настаивают на 8 миллионах.

При этом «Рубин» может включить в сделку защитника Соломона Кверквелию, которого «Локо» хочет приобрести за 1 миллион евро. «Рубин», в свою очередь, намеревается выручить за грузина 5 миллионов, но готов вести диалог в случае, если столичный клуб пойдет на уступки в вопросе перехода Миранчука.

Срок действующего контракта Миранчука истекает в конце этого года, и «Локомотив», если не продаст или не переподпишет футболиста, получит лишь 1,4 миллиона евро в качестве компенсации за молодого игрока.

Кроме того, в «Локомотиве» считают, что заявление об увольнении, написанное Миранчуком, может быть удовлетворено только в случае выплаты 25 миллионов евро штрафа.

Сторона футболиста заявляет, что в случае отсутствия компромисса оставляет за собой право обратиться в суд Лозанны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Рубин Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (21)
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h3LL1k
1485552543
хотеть не вредно
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Тraumtanzеr
1485553995
Проводницы в край чтоль ебанулись?))
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la verdad
1485554042
8 лямов за мальчика со звездой во лбу??? Вы охренели???
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RedWhiteFans2
1485554465
У Локомотива явно денег не хватает не на что, если этот а ля Кокорин -2 стоит 8......
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marslond
1485555606
8 млн. многовато, тем более контракт скоро заканчивается. Жулиано и то дешевле стоил (7 млн), а разницу почувствуйте сами))))
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Lev Aleks
1485558143
блин, да не надо его продавать......вот только походу он сам свалить хочет! Мутноватая история.......
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Lev Aleks
1485558745
Эх, где же тот локомотив 90-х - 2000 годов.....сейчас расплачусь.....такую команду засрали сцуки))))
Ответить
BorisoW
1485559191
Продать срочно,в декабре всё равно свалит....
Ответить
rubinovyi2
1485579984
Да не стоит столько,этот вечно подающий надежды.(
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bumer_moscow
1485585138
У Миранчука возьмите интервью.Интересно что он вообще думает и хочет.
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