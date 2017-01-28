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    «Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов

    «Рубин» выступил с официальным предложением по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    По существующей информации, казанский клуб готов выложить за игрока сборной России 5 миллионов евро, в то время как железнодорожники настаивают на 8 миллионах.

    При этом «Рубин» может включить в сделку защитника Соломона Кверквелию, которого «Локо» хочет приобрести за 1 миллион евро. «Рубин», в свою очередь, намеревается выручить за грузина 5 миллионов, но готов вести диалог в случае, если столичный клуб пойдет на уступки в вопросе перехода Миранчука.

    Срок действующего контракта Миранчука истекает в конце этого года, и «Локомотив», если не продаст или не переподпишет футболиста, получит лишь 1,4 миллиона евро в качестве компенсации за молодого игрока.

    Кроме того, в «Локомотиве» считают, что заявление об увольнении, написанное Миранчуком, может быть удовлетворено только в случае выплаты 25 миллионов евро штрафа.

    Сторона футболиста заявляет, что в случае отсутствия компромисса оставляет за собой право обратиться в суд Лозанны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 00:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 января 2017, 10:14

      надо спихивать его. С такими агентами-рвачами Миранчук не добьется успеха в футбольной карьере

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Joko21 28 января 2017, 11:35

      ему просто надо немного подумать своей головой, а не агентами

      1
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Diesel133 28 января 2017, 17:39

      огромные деньги кружат голову. Не будет он задумываться

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 28 января 2017, 09:32

      У Миранчука возьмите интервью.Интересно что он вообще думает и хочет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 28 января 2017, 09:17

      Если уговорят и за 5 продадут,
      Билеты на плацкарту в гору пойдут.
      Не сдавайся Локо, татары много денег имеют,
      Глядишь и билеты подешевеют.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 28 января 2017, 08:06

      Да не стоит столько,этот вечно подающий надежды.(

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 января 2017, 07:01

      Ещё один Самедов

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 28 января 2017, 05:20

      Надо продавать толку если он уже сам не хочет другое дело что у локо походу на усиление денег нет это печпльно

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 28 января 2017, 02:19

      Продать срочно,в декабре всё равно свалит....

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 28 января 2017, 02:12

      Эх, где же тот локомотив 90-х - 2000 годов.....сейчас расплачусь.....такую команду засрали сцуки))))

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 28 января 2017, 02:02

      блин, да не надо его продавать......вот только походу он сам свалить хочет! Мутноватая история.......

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      Рейтинг: +1381

      marslond 28 января 2017, 01:20

      8 млн. многовато, тем более контракт скоро заканчивается. Жулиано и то дешевле стоил (7 млн), а разницу почувствуйте сами))))

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