Мутко сообщил о возможном возрождении Кубка Содружества

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о возможном возрождении Кубка Содружества, который пройдет в Азербайджане, а его призовой фонд составит до 1,5 миллиона долларов. Первый розыгрыш Кубка Содружества состоялся в январе 1993 года и проводился ежегодно до 2016 года.

«Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александром Чефериным. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион «Фишт» в Сочи.

Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение — как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне», – сказал Мутко.