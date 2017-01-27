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    Мутко сообщил о возможном возрождении Кубка Содружества

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о возможном возрождении Кубка Содружества, который пройдет в Азербайджане, а его призовой фонд составит до 1,5 миллиона долларов. Первый розыгрыш Кубка Содружества состоялся в январе 1993 года и проводился ежегодно до 2016 года.

    «Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александром Чефериным. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион «Фишт» в Сочи.

    Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение — как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне», – сказал Мутко.

    Источник: Известия

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    27.01.2017 17:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +197

      proekt 27 января 2017, 19:55

      От души, душевно... я ЗА!

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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 января 2017, 18:36

      кому это Г нуно

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