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Мутко сообщил о возможном возрождении Кубка Содружества

27 января 2017, 17:36
2

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о возможном возрождении Кубка Содружества, который пройдет в Азербайджане, а его призовой фонд составит до 1,5 миллиона долларов. Первый розыгрыш Кубка Содружества состоялся в январе 1993 года и проводился ежегодно до 2016 года.

«Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня. Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александром Чефериным. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион «Фишт» в Сочи.

Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение — как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне», – сказал Мутко.

Источник: Известия
Мутко Виталий
Комментарии (2)
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Garrincha58
1485531389
кому это Г нуно
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proekt
1485536156
От души, душевно... я ЗА!
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