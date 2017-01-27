Селюк: «Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать переходов украинских футболистов в европейские топ-чемпионаты. По его словам, хорошим вариантом для игроков из УПЛ может стать Турция.

«Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим – наоборот, в ближайшее время их там станет меньше. В той же Испании недовольны уровнем украинских игроков, для которых был бы ближе по стилю чемпионат Англии или Германии, где больше борьбы. Но и там могут быть заинтересованы скорее футболистами калибра Ярмоленко или Ракицкого. А сами они еще должны захотеть туда переехать, таких зарплат, как в Украине, им там не предложат.

Сейчас заманчивые предложения делают в Китае, но если бразильцы за деньги готовы на все, то украинцы приживутся разве что в Шанхае. А если это будет команда из деревушки на 15 миллионов жителей, то от скуки сбегут через неделю.

Для игроков же, так сказать, среднего уровня, хорошим вариантом может стать Турция. В частности, потому что там также хватает коррупционных схем, как в украинском чемпионате, потому клубы могут предложить хорошие зарплаты», – цитирует Селюка vesti-ukr.com.