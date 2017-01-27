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    Селюк: «Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать переходов украинских футболистов в европейские топ-чемпионаты. По его словам, хорошим вариантом для игроков из УПЛ может стать Турция.

    «Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим – наоборот, в ближайшее время их там станет меньше. В той же Испании недовольны уровнем украинских игроков, для которых был бы ближе по стилю чемпионат Англии или Германии, где больше борьбы. Но и там могут быть заинтересованы скорее футболистами калибра Ярмоленко или Ракицкого. А сами они еще должны захотеть туда переехать, таких зарплат, как в Украине, им там не предложат.

    Сейчас заманчивые предложения делают в Китае, но если бразильцы за деньги готовы на все, то украинцы приживутся разве что в Шанхае. А если это будет команда из деревушки на 15 миллионов жителей, то от скуки сбегут через неделю.

    Для игроков же, так сказать, среднего уровня, хорошим вариантом может стать Турция. В частности, потому что там также хватает коррупционных схем, как в украинском чемпионате, потому клубы могут предложить хорошие зарплаты», – цитирует Селюка vesti-ukr.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 13:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 15 февраля 2017, 15:43

      Плохо быть агентом с длинным языком... так скоро и Бубнова за пояс заткнет...

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      Рейтинг: +57

      Ailend 28 января 2017, 00:01

      Нашел повод.. В Испанских клубах никогда долго из Украинских игроков не приживался.. За последние лет 20 я лично точно таких не знаю. Чем Германия плоха?? туда как звали так и будут звать. Да больших зарплат не будет. Как по мне уровень Украинских нынешних игроков куда выше, чем те которые вышли в 14 финал ЧМ 2006..

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 января 2017, 13:36

      Че ж ты своих игроков в Турцию не сплавляешь.

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