Канделаки: «Карпин для меня большое открытие 2016 года»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки очень надеется на то, что российский специалист Валерий Карпин продолжит работать на телеканале в качестве эксперта.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Карпин может быть назначен на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Валерий для меня большое открытие 2016 года. Он не просто талантливый футболист и тренер, а еще и большой профессионал. Такой самоорганизации и самодисциплины я не встречала. С ним работать невероятно приятно, потому что все всегда очень четко и точно, а это важно. Валерий работает так, как тренирует, поэтому, конечно, я буду создавать ему все условия, чтобы он остался с нами. Не скрою, что Карпин востребован и ему поступают предложения, но, спасибо ему за деликатность, об этом он вслух не говорит. В течение двух-трех недель мы расскажем о наших новостях», — рассказала Канделаки.