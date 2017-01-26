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    Канделаки: «Карпин для меня большое открытие 2016 года»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки очень надеется на то, что российский специалист Валерий Карпин продолжит работать на телеканале в качестве эксперта.

    Ранее в СМИ сообщалось о том, что Карпин может быть назначен на пост главного тренера сборной Беларуси.

    «Валерий для меня большое открытие 2016 года. Он не просто талантливый футболист и тренер, а еще и большой профессионал. Такой самоорганизации и самодисциплины я не встречала. С ним работать невероятно приятно, потому что все всегда очень четко и точно, а это важно. Валерий работает так, как тренирует, поэтому, конечно, я буду создавать ему все условия, чтобы он остался с нами. Не скрою, что Карпин востребован и ему поступают предложения, но, спасибо ему за деликатность, об этом он вслух не говорит. В течение двух-трех недель мы расскажем о наших новостях», — рассказала Канделаки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 07:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 января 2017, 11:31

      Посредственности с запредельными амбициями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 26 января 2017, 10:59

      волера верим
      она кстати зря к нему подлизывается, волера любит жопы покрепче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Icemennn 26 января 2017, 10:30

      На свалку их обоих и подальше. Чтоб ни та больше к телевизору близко не подходила, ни тот к тренерству...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 26 января 2017, 10:09

      не спорт канал - а сброд экспертов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 января 2017, 09:57

      Кукушка хвалит Петуха, за то хвалит он Кукушку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2017, 09:45

      Дилетант определил талантливого тренера и футболиста, а теперь и профессионала
      после очередного секса с Конделаки.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > vladimir-7 26 января 2017, 11:04

      волера не изменяет де зеуву!!!111адын

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 26 января 2017, 09:11

      валера молорик рулит везде ,вот уже до Тины добрался)))

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 26 января 2017, 08:00

      Хуже этой антирекламу не придумаешь....

      1
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