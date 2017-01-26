Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канделаки: «Карпин для меня большое открытие 2016 года»

26 января 2017, 07:54
9

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки очень надеется на то, что российский специалист Валерий Карпин продолжит работать на телеканале в качестве эксперта.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Карпин может быть назначен на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Валерий для меня большое открытие 2016 года. Он не просто талантливый футболист и тренер, а еще и большой профессионал. Такой самоорганизации и самодисциплины я не встречала. С ним работать невероятно приятно, потому что все всегда очень четко и точно, а это важно. Валерий работает так, как тренирует, поэтому, конечно, я буду создавать ему все условия, чтобы он остался с нами. Не скрою, что Карпин востребован и ему поступают предложения, но, спасибо ему за деликатность, об этом он вслух не говорит. В течение двух-трех недель мы расскажем о наших новостях», — рассказала Канделаки.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Карпин Валерий Канделаки Тина
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hunta
1485406841
Хуже этой антирекламу не придумаешь....
Ответить
marshal9
1485411115
валера молорик рулит везде ,вот уже до Тины добрался)))
Ответить
vladimir-7
1485413136
Дилетант определил талантливого тренера и футболиста, а теперь и профессионала после очередного секса с Конделаки.
Ответить
zico2205
1485413842
Кукушка хвалит Петуха, за то хвалит он Кукушку...
Ответить
sergkrasnodar23
1485414588
не спорт канал - а сброд экспертов.
Ответить
Icemennn
1485415827
На свалку их обоих и подальше. Чтоб ни та больше к телевизору близко не подходила, ни тот к тренерству...
Ответить
Snek
1485417568
волера верим она кстати зря к нему подлизывается, волера любит жопы покрепче.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1485419518
Посредственности с запредельными амбициями.
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
4
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
4
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
2
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
2
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
08:55
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
7
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
3
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+