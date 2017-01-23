Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет в Кремле

Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет в стенах Кремлевского дворца съездов 1 декабря.

«Мы предложили ФИФА такой вариант, и в главном футбольном ведомстве его одобрили. Сейчас начинаем работу по подготовке к процедуре жеребьевки», – рассказал глава РФС Виталий Мутко.

Напомним, что Россия впервые в истории получила право на проведение мундиаля. Матчи турнира примут 12 арен в 11 российских городах. В текущем году в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве пройдут встречи Кубка конфедераций.