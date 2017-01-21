РФС намерен организовать в июне товарищеский матч Россия – Бразилия

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ведется активная работа по проведению товарищеского поединка между сборными России и Бразилии. По его словам, данный вариант уже был обсужден с южноамериканской стороной.

«Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной (прим. – в июне 2017 года), все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами», – сказал Мутко.