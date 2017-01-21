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РФС намерен организовать в июне товарищеский матч Россия – Бразилия

21 января 2017, 18:17
16

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ведется активная работа по проведению товарищеского поединка между сборными России и Бразилии. По его словам, данный вариант уже был обсужден с южноамериканской стороной.

«Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной (прим. – в июне 2017 года), все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бразилия Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Аристократ Олжик
1485011893
Зачем?
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lekseij2007
1485012386
Какой смысл? Отвалить бабло???
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zico2205
1485014706
Бразильцам просто необходимо опробовать поле перед ЧМ...Вот и согласились...
Ответить
directorpg
1485016725
Намерение нужно осуществить!
Ответить
Вамфири
1485017176
интересный будет матч!!! против Халка погоняем)))
Ответить
опус 2
1485017802
Работаем,это значит бабло слюнявим ,что бы они приехали !
Ответить
NapaS
1485020186
забавно будет на это посмотреть
Ответить
Zenit2312
1485022222
Здорово было бы их обкатать на Зенит арене!!!
Ответить
Dellleone
1485103877
Будет весело
Ответить
Nesterenko
1485304009
Сыграйте с Колумбией, Чили, Эквадором.
Ответить
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