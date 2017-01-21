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    РФС намерен организовать в июне товарищеский матч Россия – Бразилия

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ведется активная работа по проведению товарищеского поединка между сборными России и Бразилии. По его словам, данный вариант уже был обсужден с южноамериканской стороной.

    «Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной (прим. – в июне 2017 года), все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    21.01.2017 18:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 января 2017, 03:26

      Сыграйте с Колумбией, Чили, Эквадором.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 января 2017, 19:51

      Будет весело

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 21 января 2017, 21:10

      Здорово было бы их обкатать на Зенит арене!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 21 января 2017, 20:36

      забавно будет на это посмотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 21 января 2017, 19:56

      Работаем,это значит бабло слюнявим ,что бы они приехали !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 21 января 2017, 19:46

      интересный будет матч!!!
      против Халка погоняем)))

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 21 января 2017, 19:38

      Намерение нужно осуществить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 21 января 2017, 19:36

      нуно ставить на 1-0 наши победят))))

      0
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 21 января 2017, 19:07

      Массовик - затейник..., что он делает в футболе?

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 января 2017, 19:05

      Бразильцам просто необходимо опробовать поле перед ЧМ...Вот и согласились...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > zico2205 21 января 2017, 19:46

      Не опробовать, а пометить.... С ув.

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