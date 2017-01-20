«Манчестер Сити» может продать Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть английский клуб. По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола готов отпустить аргентинца в другой клуб, если по нему поступит выгодное предложение. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Реал».

Сообщается, что форвард не подходит под тактические планы испанского специалиста. Кроме того, по мнению тренерского штаба «горожан», игрок часто подвержен травмам и имеет проблемы с дисциплиной.

Напомним, действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 15 матчей, в которых забил 11 голов.