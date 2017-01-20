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«Манчестер Сити» может продать Агуэро

20 января 2017, 18:54
10

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть английский клуб. По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола готов отпустить аргентинца в другой клуб, если по нему поступит выгодное предложение. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Реал».

Сообщается, что форвард не подходит под тактические планы испанского специалиста. Кроме того, по мнению тренерского штаба «горожан», игрок часто подвержен травмам и имеет проблемы с дисциплиной.

Напомним, действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 15 матчей, в которых забил 11 голов.

Источник: Yahoo
Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Манчестер Сити Агуэро Серхио
Комментарии (10)
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Igor Belousov
1484927844
агуэро давай в спартак
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doktor 100
1484928287
В Китай.
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Ker0s
1484928735
Засохнет в другом клубе.
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$CHELSEA$
1484929183
Абрамович может продать Челси. Тоже новость.
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Kulimen
1484931566
Агуэро четний нап, а Гвардиола небось хочет в нападение полузащитника впихнуть.
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Фесс
1484936914
По типу Ибры не прогнулся под Пепа. Потому - на выход.) Гвардиола не любит конкуренцию в раздевалке.
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la verdad
1484937726
Ждём предложений от Зенита?)))
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Voltiz
1484939086
Сейчас наврятли отпустят, может быть только летом
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El_Chori
1484962900
Усиление для любого клуба! Давай к нам! А в Сити больше некому будет забивать. Гвардиола - нубище
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