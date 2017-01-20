Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» может продать Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть английский клуб. По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола готов отпустить аргентинца в другой клуб, если по нему поступит выгодное предложение. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Реал».

    Сообщается, что форвард не подходит под тактические планы испанского специалиста. Кроме того, по мнению тренерского штаба «горожан», игрок часто подвержен травмам и имеет проблемы с дисциплиной.

    Напомним, действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 15 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Yahoo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 18:54
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 января 2017, 04:41

      Усиление для любого клуба! Давай к нам! А в Сити больше некому будет забивать. Гвардиола - нубище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 20 января 2017, 22:04

      Сейчас наврятли отпустят, может быть только летом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 января 2017, 21:42

      Ждём предложений от Зенита?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 20 января 2017, 21:28

      По типу Ибры не прогнулся под Пепа. Потому - на выход.)
      Гвардиола не любит конкуренцию в раздевалке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 19:59

      Агуэро четний нап, а Гвардиола небось хочет в нападение полузащитника впихнуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 20 января 2017, 19:19

      Абрамович может продать Челси. Тоже новость.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > $CHELSEA$ 20 января 2017, 21:43

      А может не продать :))) Новость #2 :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 20 января 2017, 19:12

      Засохнет в другом клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 19:04

      В Китай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 января 2017, 18:57

      агуэро давай в спартак

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11