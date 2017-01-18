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  • Гаврилов: «Почему «Спартак» лидирует? ЦСКА не тот, «Зенит» — тоже»

Гаврилов: «Почему «Спартак» лидирует? ЦСКА не тот, «Зенит» — тоже»

18 января 2017, 22:46
21

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне. По его словам, хорошие результаты красно-белых в РФПЛ обусловлены плохой формой конкурентов.

Игра «Спартака» в защите стала надежнее?

— Не сказал бы. Вот посмотрел я, как «Спартак» 0:4 «Крыльям» влетел. Не может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну, один-два мяча еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в порядке.

Почему тогда «Спартак» лидирует? Конкуренты сдали?

— Да. ЦСКА не тот, «Зенит» тоже. Преследователи никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят, а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс эти шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, одна позиция менялась из-за чьей-то травмы.

После 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в чемпионской гонке, опережая «Зенит» на пять очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий
Комментарии (21)
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alll-1
1484769394
с крыльями это был ужас
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VVM1964
1484769778
СОГЛАШУСЬ НА 50 % ( ПРО ЗЕНИТ И ЦСКА ) , НО НЕЛЬЗЯ ОТРИЦАТЬ , ЧТО СПАРТАК ПРИБАВИЛ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ГОДАМИ , В ТОМ ЧИСЛЕ И В ОБОРОНЕ ( КАК ВСПОМНЮ - ТАК ВЗДРОГНУ ) , ПАНИКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СТАЛО , ДЕТСКИХ ОШИБОК ТОЖЕ ( НО РАБОТАТЬ ЕЩЕ МНОГО - ДО ИДЕАЛА ОХ КАК ДАЛЕКО )
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Roma56
1484773722
Почему прошлый сезоны ЦСКА становился чемпионом? - Зенит был не тот и Спартак тоже. Почему в позапрошлом году Зенит становился чемпионом? - ЦСКА был не тот и Спартак тоже.
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filosof sparty
1484773800
Ну зачем отрицать явный прогресс команды? Конкуренты сдали, но Спартак то прибавил!
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mgordeev
1484774080
Матч с Крыльями мне был абсолютно понятен. Слуцкий бы например закрылся в обороне после первого гола и попытался отыграться в последние 20 минут. Каррера , да и Романцев бы - старались бы забить. Не вижу проблемы. Так бывает, когда команда атакует - Карпин проигрывал Алании, Каррера - Крыльям. Ничего страшного.
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miklos
1484776429
Эти "шараханья" называются ротацией, к которой прибегают все современные команды. Юрий Васильевич, ну вы-то чего бурчите, в самом деле. Что ж с нашими ветеранами такое..
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RedWhiteFans2
1484777533
Парни!! Гаврила редко говорит. Поэтому отнеситесь к этому компентее. Поверьте я играл против него, это не сказать словами. Он кутесник!!!!
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Диктор
1484799468
Согласен и Зенит и ЦСКА сдали,при чем ЦСКА сильнее -но не согласен со словами про Спартак.Спартак прибавил в игре -это факт.
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Поль
1484805572
А я думал потому, что у него больше всех очков, а оно вон че...
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MaxSpartakM
1484809553
Все по игре!
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