Гаврилов: «Почему «Спартак» лидирует? ЦСКА не тот, «Зенит» — тоже»

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне. По его словам, хорошие результаты красно-белых в РФПЛ обусловлены плохой формой конкурентов.

— Игра «Спартака» в защите стала надежнее?

— Не сказал бы. Вот посмотрел я, как «Спартак» 0:4 «Крыльям» влетел. Не может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну, один-два мяча еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в порядке.

— Почему тогда «Спартак» лидирует? Конкуренты сдали?

— Да. ЦСКА не тот, «Зенит» тоже. Преследователи никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят, а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс эти шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, одна позиция менялась из-за чьей-то травмы.

После 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в чемпионской гонке, опережая «Зенит» на пять очков.