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    Гаврилов: «Почему «Спартак» лидирует? ЦСКА не тот, «Зенит» — тоже»

    Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне. По его словам, хорошие результаты красно-белых в РФПЛ обусловлены плохой формой конкурентов.

    Игра «Спартака» в защите стала надежнее?

    — Не сказал бы. Вот посмотрел я, как «Спартак» 0:4 «Крыльям» влетел. Не может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну, один-два мяча еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в порядке.

    Почему тогда «Спартак» лидирует? Конкуренты сдали?

    — Да. ЦСКА не тот, «Зенит» тоже. Преследователи никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят, а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс эти шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, одна позиция менялась из-за чьей-то травмы.

    После 17-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в чемпионской гонке, опережая «Зенит» на пять очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.01.2017 22:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 19 января 2017, 10:05

      Все по игре!

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 19 января 2017, 08:59

      А я думал потому, что у него больше всех очков, а оно вон че...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2017, 07:17

      Согласен и Зенит и ЦСКА сдали,при чем ЦСКА сильнее -но не согласен со словами про Спартак.Спартак прибавил в игре -это факт.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 января 2017, 01:12

      Парни!! Гаврила редко говорит. Поэтому отнеситесь к этому компентее. Поверьте я играл против него, это не сказать словами. Он кутесник!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > RedWhiteFans2 19 января 2017, 01:30

      В этом и вся проблема. Человек заслужил безусловное уважение как футболист. Но кто его сделал футбольным экспертом?

      Я видел уже парочку замечательных футболистов(Аленичев, Титов), которые в тренерской роли оказались бездарностями. Я слышал, что к переводчику, не игравшему в футбол, сейчас тренеры ездят стажироваться.

      Это разная работа - пинать мяч и анализировать. Если человек здорово водит машину - это не значит, что он хороший доктор.

      Послушать - да стоит. Воспринимать всерьез - увольте.

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      Рейтинг: +345

      zadira56 > mgordeev 19 января 2017, 06:53

      Правда глаза колет?

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > zadira56 19 января 2017, 11:36

      Да, гений, ты раскусил меня. Если кто-то говорит бред и я с этим не согласен, то бред - непременно правда.
      Легко живется когда логика развита на уровне ребенка 3-х лет?

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos 19 января 2017, 00:53

      Эти "шараханья" называются ротацией, к которой прибегают все современные команды. Юрий Васильевич, ну вы-то чего бурчите, в самом деле. Что ж с нашими ветеранами такое..

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 19 января 2017, 00:14

      Матч с Крыльями мне был абсолютно понятен. Слуцкий бы например закрылся в обороне после первого гола и попытался отыграться в последние 20 минут. Каррера , да и Романцев бы - старались бы забить. Не вижу проблемы. Так бывает, когда команда атакует - Карпин проигрывал Алании, Каррера - Крыльям. Ничего страшного.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 января 2017, 00:10

      Ну зачем отрицать явный прогресс команды? Конкуренты сдали, но Спартак то прибавил!

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      Рейтинг: +938

      Roma56 > filosof sparty 19 января 2017, 00:11

      однозначно!

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      Рейтинг: +938

      Roma56 19 января 2017, 00:08

      Почему прошлый сезоны ЦСКА становился чемпионом? - Зенит был не тот и Спартак тоже. Почему в позапрошлом году Зенит становился чемпионом? - ЦСКА был не тот и Спартак тоже.

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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 22:56

      с крыльями это был ужас

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