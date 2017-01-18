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  • Эксперт: «Стадион в Санкт-Петербурге станет вторым по дороговизне в мире. Его стоимость превысит 50 миллиардов»

Эксперт: «Стадион в Санкт-Петербурге станет вторым по дороговизне в мире. Его стоимость превысит 50 миллиардов»

18 января 2017, 15:33
18

Настоящая стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет составлять более 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.

«Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было и все размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 миллиардов 334 миллиона рублей. В пересчете на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 миллиард 200 миллионов долларов.

Однако есть еще и незакрытые контракты — их там на 10 миллиардов и 300 миллионов рублей. С 99% вероятности эти контракты будут выплачены, и таким образом, стоимость «Зенит-Арены» превысит 50 миллиардов рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского «Уэмбли» и переплюнет стоимость «Фишта», — сказал Сухарев.

Напомним, что стадион в Санкт-Петербурге был сдан в декабре 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия
Комментарии (18)
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alll-1
1484743146
АЛЕКС 58 - потаскуха с минусом в жопе
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alll-1
1484743694
поглубже минус себе засунь
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vgarakh
1484745506
Вот это воруют!!! Поэтому страна нищая. И не кому нет дела во властных структурах, одна болтовня о величии.
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nik55
1484746931
должен быть самый дорогой в мире---- ---там будет каждое кресло-унитаз с подогревом вот и стоимость такая ; около 70
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ijgjr
1484749087
кое где за такие деньги космодром строят - и это наверняка думаю еще далеко не финиш
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vick-north-west
1484749461
В принципе понятно что и Крестовский, и Уэмбли строились на месте прежних стадионов, т.е. в стоимость вошел еще и демонтаж. Лужники почему-то дешевле оказались, а Фишт такой дорогой неизвестно почему.
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КЁРТИС
1484753403
Да за эти деньги можно было бы столько детских площадок построить, детско-юношеских спортивных школ, бассейнов, футбольных площадок и прочее.
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mihail200606
1484754207
Не, он первый по дороговизне... Ведь 50 ярдов это ж только официальные цифры))
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SE PAVLOV
1484759977
обидно , конечно , что не первые ...
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B.G.
1484836475
хорошо обмыли стдиончик
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