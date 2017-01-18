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    Эксперт: «Стадион в Санкт-Петербурге станет вторым по дороговизне в мире. Его стоимость превысит 50 миллиардов»

    Настоящая стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет составлять более 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.

    «Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было и все размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 миллиардов 334 миллиона рублей. В пересчете на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 миллиард 200 миллионов долларов.

    Однако есть еще и незакрытые контракты — их там на 10 миллиардов и 300 миллионов рублей. С 99% вероятности эти контракты будут выплачены, и таким образом, стоимость «Зенит-Арены» превысит 50 миллиардов рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского «Уэмбли» и переплюнет стоимость «Фишта», — сказал Сухарев.

    Напомним, что стадион в Санкт-Петербурге был сдан в декабре 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 15:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 19 января 2017, 17:34

      хорошо обмыли стдиончик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 18 января 2017, 20:19

      обидно , конечно , что не первые ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 января 2017, 18:43

      Не, он первый по дороговизне...

      Ведь 50 ярдов это ж только официальные цифры))

      0
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 18 января 2017, 18:30

      Да за эти деньги можно было бы столько детских площадок построить, детско-юношеских спортивных школ, бассейнов, футбольных площадок и прочее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 января 2017, 17:24

      В принципе понятно что и Крестовский, и Уэмбли строились на месте прежних стадионов, т.е. в стоимость вошел еще и демонтаж. Лужники почему-то дешевле оказались, а Фишт такой дорогой неизвестно почему.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 января 2017, 17:18

      кое где за такие деньги космодром строят - и это наверняка думаю еще далеко не финиш

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 января 2017, 16:42

      должен быть самый дорогой в мире---- ---там будет каждое кресло-унитаз с подогревом вот и стоимость такая ; около 70

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2017, 16:20

      Что же там за стад должен быть за такие деньги

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2017, 16:18

      Вот это воруют!!! Поэтому страна нищая. И не кому нет дела во властных структурах, одна болтовня о величии.

      1
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      Рейтинг: +17

      cskajeka 18 января 2017, 16:01

      сразу первое

      0
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