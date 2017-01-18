Эксперт: «Стадион в Санкт-Петербурге станет вторым по дороговизне в мире. Его стоимость превысит 50 миллиардов»

Настоящая стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет составлять более 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.

«Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было и все размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 миллиардов 334 миллиона рублей. В пересчете на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 миллиард 200 миллионов долларов.

Однако есть еще и незакрытые контракты — их там на 10 миллиардов и 300 миллионов рублей. С 99% вероятности эти контракты будут выплачены, и таким образом, стоимость «Зенит-Арены» превысит 50 миллиардов рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского «Уэмбли» и переплюнет стоимость «Фишта», — сказал Сухарев.

Напомним, что стадион в Санкт-Петербурге был сдан в декабре 2016 года.