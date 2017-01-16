Уткин будет работать на телеканале РБК

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин будет сотрудничать с телеканалом РБК.
«Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад», – рассказал журналист.
Руководства канала уверено, что с приглашением столь авторитетного журналиста освещение спорта в эфире выйдет на качественно новый уровень. По имеющейся информации, новая программа на РБК будет называться «Спорт с Василием Уткиным».
Ранее Уткин работал на каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ».
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Источник: Twitter