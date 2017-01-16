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    Уткин будет работать на телеканале РБК

    Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин будет сотрудничать с телеканалом РБК.

    «Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад», – рассказал журналист.

    Руководства канала уверено, что с приглашением столь авторитетного журналиста освещение спорта в эфире выйдет на качественно новый уровень. По имеющейся информации, новая программа на РБК будет называться «Спорт с Василием Уткиным».

    Ранее Уткин работал на каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ».

    Источник: Twitter

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    16.01.2017 19:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 января 2017, 00:48

      а здесь он ваще тормоза потеряет))))

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 16 января 2017, 19:56

      Васю гоняют ото всюду.Хотя мне его репортажи нравились,всегда с подколами с иронией.

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