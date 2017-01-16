Аллегри: «Никто не говорил, что «Ювентус» завоюет чемпионство в январе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сравнил поражение от «Фиорентины» с сильным ударом, но пообещал извлечь из него урок.

«Это поражение для нас словно удар. Но у нас есть в запасе преимущество в четыре очка. Никто не говорил, что мы завоюем чемпионство уже в январе. Любая команда выходит на матч против «Ювентуса» как на решающий. Поэтому мы должны всегда играть с повышенной мотивацией.

В первом тайме у нас было недостаточно движения. Во второй половине мы стали действовать лучше, но в целом мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо справлялись с быстрым выходом из обороны, что дало преимущество «Фиорентине».

Нам следует извлечь уроки из этого поражения», – приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Матч 20-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Ювентус» закончился со счетом 2:1. «Ювентус» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 45 очков. «Фиорентина», набравшая 27 очков, идет на восьмом месте.