Абрамович за последние два года вложил в «Челси» 90 миллионов

Стали известны финансовые показатели «Челси» за последнее время. Сообщается, что владелец клуба Роман Абрамович за последние два года вложил в команду 90 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, по итогам прошлого сезона синие понесли убытки в размере 70 миллионов, заработав при этом 329 миллионов и выручив 49 миллионов от продаж игроков. Такое положение объясняется досрочным расторжением контракта с компанией Addidas, за которое клубу пришлось заплатить 67 миллионов.

На данный момент «Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.