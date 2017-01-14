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    Абрамович за последние два года вложил в «Челси» 90 миллионов

    Стали известны финансовые показатели «Челси» за последнее время. Сообщается, что владелец клуба Роман Абрамович за последние два года вложил в команду 90 миллионов фунтов стерлингов.

    Кроме того, по итогам прошлого сезона синие понесли убытки в размере 70 миллионов, заработав при этом 329 миллионов и выручив 49 миллионов от продаж игроков. Такое положение объясняется досрочным расторжением контракта с компанией Addidas, за которое клубу пришлось заплатить 67 миллионов.

    На данный момент «Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Источник: Skysports

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    14.01.2017 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 05:49

      Настоящий патриот :)

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