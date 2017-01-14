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Лобановский, Моуринью и Фергюсон – в 10-ке тренеров по версии УЕФА, наиболее повлиявших на развитие футбола

14 января 2017, 16:35
15

УЕФА опубликовал список, в который вошли 10 тренеров, внесших самый большой вклад в развитие футбола с момента основания организации в 1954 году. Среди прочих в перечень был включен легендарный рулевой киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский. Также отметим присутствие здесь бывшего и нынешнего главных тренеров «Манчестер Юнайтед»Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью соответственно.

Полностью список выглядит следующим образом:

Браян Клаф («Ноттингем Форест»), Йохан Кройф («Аякс», «Барселона»), Висенте дель Боске («Реал», сборная Испании), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Эленио Эррера («Барселона», «Атлетико», «Интер», «Рома»), Удо Латтек (ФРГ, «Бавария», «Барселона»), Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Голландии), Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед»), Арриго Сакки («Милан», сборная Италии, «Атлетико»).

Источник: УЕФА
Весь мир Динамо К Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Фергюсон Алекс
Комментарии (15)
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indie_jesus
1484402432
Надеюсь Байдачному хотя бы приз зрительских симпатий дадут!
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la verdad
1484402766
Бля, где Слуцкий и Аленичев?!!!!
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Tostao
1484403423
Ринус Михелс - лучший тренер 20-го столетия по версии ФИФА, автор тотального футбола, даже в тройку не вошёл. Пипец. Тот же Лобановский лишь продолжатель идей голландца.
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Seamus
1484404887
Моуриньо тут видеть удивительно... Речь про развитие футбола. А что нового он привнес? "Автобус" разве что...
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roman230582
1484405173
Единственный англичанин некий Клаф
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каа
1484407320
Шутки в сторону, но Хиддинк однозначно должен тут быть ...Его вклад в футбол(особенно Азии) трудно переоценить...
Ответить
avera
1484408073
Ну и где Лобан?
Ответить
Eighty
1484410682
Клаф не только с Ноттингемом успешным стал, а как же Дерби Каунти?
Ответить
Rooney102
1484417766
Гвардиола?Венгер?
Ответить
gigs84
1484423200
Карпин?
Ответить
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