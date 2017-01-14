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    Лобановский, Моуринью и Фергюсон – в 10-ке тренеров по версии УЕФА, наиболее повлиявших на развитие футбола

    УЕФА опубликовал список, в который вошли 10 тренеров, внесших самый большой вклад в развитие футбола с момента основания организации в 1954 году. Среди прочих в перечень был включен легендарный рулевой киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский. Также отметим присутствие здесь бывшего и нынешнего главных тренеров «Манчестер Юнайтед»Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью соответственно.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    Браян Клаф («Ноттингем Форест»), Йохан Кройф («Аякс», «Барселона»), Висенте дель Боске («Реал», сборная Испании), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Эленио Эррера («Барселона», «Атлетико», «Интер», «Рома»), Удо Латтек (ФРГ, «Бавария», «Барселона»), Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Голландии), Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед»), Арриго Сакки («Милан», сборная Италии, «Атлетико»).

    Источник: УЕФА

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    14.01.2017 16:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +367

      gigs84 14 января 2017, 22:46

      Карпин?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 14 января 2017, 21:16

      Гвардиола?Венгер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Eighty 14 января 2017, 19:18

      Клаф не только с Ноттингемом успешным стал, а как же Дерби Каунти?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 14 января 2017, 18:34

      Ну и где Лобан?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 января 2017, 18:22

      Шутки в сторону, но Хиддинк однозначно должен тут быть ...Его вклад в футбол(особенно Азии) трудно переоценить...

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 января 2017, 17:46

      Единственный англичанин некий Клаф

      0
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      ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 > roman230582 14 января 2017, 18:43

      Некий Клаф? Ты серьёзно? По-моему тот кто хоть чуть-чуть интересуется АПЛ, его знают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 14 января 2017, 17:41

      Моуриньо тут видеть удивительно... Речь про развитие футбола. А что нового он привнес? "Автобус" разве что...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 января 2017, 17:17

      Ринус Михелс - лучший тренер 20-го столетия по версии ФИФА, автор тотального футбола, даже в тройку не вошёл. Пипец. Тот же Лобановский лишь продолжатель идей голландца.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2017, 17:06

      Бля, где Слуцкий и Аленичев?!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +26

      ftftd > la verdad 14 января 2017, 17:47

      ты еще Карпина вспомни, чудила!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ftftd 14 января 2017, 17:59

      Да!!! Где Волера??)))

      0
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      Рейтинг: +16

      indie_jesus 14 января 2017, 17:00

      Надеюсь Байдачному хотя бы приз зрительских симпатий дадут!

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