Лобановский, Моуринью и Фергюсон – в 10-ке тренеров по версии УЕФА, наиболее повлиявших на развитие футбола

УЕФА опубликовал список, в который вошли 10 тренеров, внесших самый большой вклад в развитие футбола с момента основания организации в 1954 году. Среди прочих в перечень был включен легендарный рулевой киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский. Также отметим присутствие здесь бывшего и нынешнего главных тренеров «Манчестер Юнайтед» – Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью соответственно.

Полностью список выглядит следующим образом:

Браян Клаф («Ноттингем Форест»), Йохан Кройф («Аякс», «Барселона»), Висенте дель Боске («Реал», сборная Испании), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Эленио Эррера («Барселона», «Атлетико», «Интер», «Рома»), Удо Латтек (ФРГ, «Бавария», «Барселона»), Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Голландии), Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед»), Арриго Сакки («Милан», сборная Италии, «Атлетико»).