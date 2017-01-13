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    Агент: «Зенит» просит за Ломбертса большие деньги»

    Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса рассказал, что переход его подопечного в другой клуб может не состояться ввиду завышенных финансовых требований руководства сине-бело-голубых.

    «Вариантов продолжения карьеры для Ломбертса достаточно, вопрос в договоренности между клубами. Если какой-то из команд удастся согласовать финансовую часть трансфера, то переход может состояться буквально в течение пяти минут. На данный момент никакой конкретики нет. Вполне возможно, что Николас продолжит играть за «Зенит» и дальше. Пока ничего непонятно», – подытожил агент.

    Напомним, бельгиец находится в «Зените» с 2007 года.

    Источник: ТАСС

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    13.01.2017 20:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 января 2017, 12:36

      Так в чём проблема...возьмут - хорошо, не возьмут - у Ломбертса ещё пол чемпионата и play off Лиги Европы, вот и пусть доказывает, что он стоит тех денег, что за него просят...а если нет - сезон 17/18 отыграет и уйдёт свободным агентом...в конце концов Зенит не такой уж и плохой вариант для него

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 14 января 2017, 00:51

      Китайцы спасут провальные и завышеные трансферы зенита

      0
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    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 14 января 2017, 00:44

      Мы не рабы, рабы не мы.
      Мы все крепостные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 14 января 2017, 00:18

      ...тогда–в Китай !..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 января 2017, 00:07

      В летах уж он немалых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 13 января 2017, 23:44

      ю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 13 января 2017, 21:33

      да кому он нужен этот рахит)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 13 января 2017, 20:58

      Неплохой защитник)

      0
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      Рейтинг: +41

      zlyetatary 13 января 2017, 20:50

      Пусть платят)))))

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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 января 2017, 20:49

      Надо бесплатно?)))

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