Агент: «Зенит» просит за Ломбертса большие деньги»

Так в чём проблема...возьмут - хорошо, не возьмут - у Ломбертса ещё пол чемпионата и play off Лиги Европы, вот и пусть доказывает, что он стоит тех денег, что за него просят...а если нет - сезон 17/18 отыграет и уйдёт свободным агентом...в конце концов Зенит не такой уж и плохой вариант для него
Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса рассказал, что переход его подопечного в другой клуб может не состояться ввиду завышенных финансовых требований руководства сине-бело-голубых.
«Вариантов продолжения карьеры для Ломбертса достаточно, вопрос в договоренности между клубами. Если какой-то из команд удастся согласовать финансовую часть трансфера, то переход может состояться буквально в течение пяти минут. На данный момент никакой конкретики нет. Вполне возможно, что Николас продолжит играть за «Зенит» и дальше. Пока ничего непонятно», – подытожил агент.
Напомним, бельгиец находится в «Зените» с 2007 года.