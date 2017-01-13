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Агент: «Зенит» просит за Ломбертса большие деньги»

13 января 2017, 20:18
11

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса рассказал, что переход его подопечного в другой клуб может не состояться ввиду завышенных финансовых требований руководства сине-бело-голубых.

«Вариантов продолжения карьеры для Ломбертса достаточно, вопрос в договоренности между клубами. Если какой-то из команд удастся согласовать финансовую часть трансфера, то переход может состояться буквально в течение пяти минут. На данный момент никакой конкретики нет. Вполне возможно, что Николас продолжит играть за «Зенит» и дальше. Пока ничего непонятно», – подытожил агент.

Напомним, бельгиец находится в «Зените» с 2007 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (11)
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Joko21
1484329353
Так он надежно играет. Не за мильён его ж отдавать?
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zlyetatary
1484329805
Пусть платят)))))
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Динияр Билялетдинов
1484330328
Неплохой защитник)
Ответить
TY13R
1484332424
да кому он нужен этот рахит)))
Ответить
Михас007
1484340252
ю
Ответить
Бриг
1484341654
В летах уж он немалых.
Ответить
1bear
1484342332
...тогда–в Китай !..
Ответить
Krics
1484343877
Мы не рабы, рабы не мы. Мы все крепостные.
Ответить
КАРАТ
1484344307
Китайцы спасут провальные и завышеные трансферы зенита
Ответить
ProstoPolzovatel
1484386590
Так в чём проблема...возьмут - хорошо, не возьмут - у Ломбертса ещё пол чемпионата и play off Лиги Европы, вот и пусть доказывает, что он стоит тех денег, что за него просят...а если нет - сезон 17/18 отыграет и уйдёт свободным агентом...в конце концов Зенит не такой уж и плохой вариант для него
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