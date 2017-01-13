Агент: «Зенит» просит за Ломбертса большие деньги»

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса рассказал, что переход его подопечного в другой клуб может не состояться ввиду завышенных финансовых требований руководства сине-бело-голубых.

«Вариантов продолжения карьеры для Ломбертса достаточно, вопрос в договоренности между клубами. Если какой-то из команд удастся согласовать финансовую часть трансфера, то переход может состояться буквально в течение пяти минут. На данный момент никакой конкретики нет. Вполне возможно, что Николас продолжит играть за «Зенит» и дальше. Пока ничего непонятно», – подытожил агент.

Напомним, бельгиец находится в «Зените» с 2007 года.