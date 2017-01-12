Основатель ВАДА не исключил лишения России права проведения чемпионата мира-2018

Член МОК, основатель ВАДА Ричард Паунд затронул тему возможного переноса чемпионата мира-2018 из России из-за допингового скандала вокруг отечественных спортсменов. По мнению спортивного функционера, это может произойти, если некоторые сборные будут бойкотировать турнир.

«Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира-2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», – заявил Паунд.