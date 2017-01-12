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    Основатель ВАДА не исключил лишения России права проведения чемпионата мира-2018

    Член МОК, основатель ВАДА Ричард Паунд затронул тему возможного переноса чемпионата мира-2018 из России из-за допингового скандала вокруг отечественных спортсменов. По мнению спортивного функционера, это может произойти, если некоторые сборные будут бойкотировать турнир.

    «Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира-2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», – заявил Паунд.

    Источник: Р-Спорт

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    12.01.2017 18:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 января 2017, 16:55

      А этот панда всё никак не успокоится, подстрекатель пенисный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3689

      lordmrv 12 января 2017, 22:42

      пора СМЕРШ возрождать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 января 2017, 21:17

      хотелось бы послушать начальника американских штатов... с 20 января ситуация может поменяться...

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 января 2017, 19:36

      Проговорился... Думаю, первыми англичане будут... Они больше всех заинтересованы... Ну а там и остальные большие и малые Израили подтянутся... И на пустой Бомж-Арене, в которую вбухали стотыщмильёнов Зенит будет с Томью мяч катать...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Тазит 12 января 2017, 20:55

      Не будут. Щас Трамп придет, все у него на подсосе будут сидеть как всегда в европе, как он скажет так и будет, а с Россией он дружить удумал)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 января 2017, 19:24

      Идите в песду! Подстрегатели грёбаные! Сука прямым текстом, даже не скрывая, призывает мировое сообщество бойкотировать чемп. Шавка подзаборная. Забыли сука, кто всю Европу освобождал... Пиздюлей им всем повставлять чтоб не выёбывались. Пидрилы блять снобские. Совсем уже ахуели на Россию-Матушку гнать.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 января 2017, 19:18

      Старый пидор, ведь вам ясно в фифа сказали, что вы пососете, и ЧМ будет в России.

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