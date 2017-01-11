Кубок Испании. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала

В ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью. Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Микеля Оярсабаля. Хозяевам удалось отыграться до перерыва — гол на счету Роберто Сориано. Из-за отсутствия забитых мячей, главным событие второй половины игры стало удаление Николы Сансоне.

Ничейный результат на «Эль Мадригале» обеспечил «Сосьедаду» выход четвертьфинал турнира благодаря победе в первом матче.

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

Вильярреал — Реал Сосьедад — 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 15; 1:1 – Сориано.

Первый матч – 1:3

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