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    Кубок Испании. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала

    В ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью. Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Микеля Оярсабаля. Хозяевам удалось отыграться до перерыва — гол на счету Роберто Сориано. Из-за отсутствия забитых мячей, главным событие второй половины игры стало удаление Николы Сансоне.

    Ничейный результат на «Эль Мадригале» обеспечил «Сосьедаду» выход четвертьфинал турнира благодаря победе в первом матче.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

    Вильярреал — Реал Сосьедад — 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 15; 1:1 – Сориано.

    Первый матч – 1:3

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 22:50
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