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    Во вторник ФИФА объявит об увеличении числа команд на чемпионате мира до 48

    Во вторник, 10 января, в Цюрихе пройдет совет ФИФА, на котором будет официально объявлено о расширении числа команд-участниц чемпионата мира до 48. Решения об изменении формата проведения турнира в связи с этим будут приниматься в марте 2017 года.

    От шести футбольных конфедераций количество квот будут распределяться следующим образом: Европа получит 16 квот, Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океания – 1.

    Предполагается, что 48 команд будут разделены на 16 групп, по 3 национальные сборные в каждой. Ожидается, что в плей-офф будут выходить по 2 сильнейшие команды из каждой группы. Длительность чемпионата мира будет составлять около одного месяца.

    Источник: Globo

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    09.01.2017 10:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 января 2017, 15:37

      Бред.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 января 2017, 13:38

      баланс так себе... могли бы Европе больше мест дать вместо Америки по 1 команде снять и тогда думаю было бы справедливо, хотя зачем Азии столько мест не понятно...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 января 2017, 12:47

      Мда... дебилизм в его ярком проявлении... Как и говорил, добавятся пассажиры, которые сделают просмотры матча групп ненужным событием... От Европы к слову, будут те же 16 команд... На лицо попытка ФИФА не сколько позаботиться о статусе турнира и его ценности, сколько для того, чтобы заработать побольше бабла с телетрансляций и маркетинга, в тех странах, которые будут попадать допом на ЧМ... По мне, сейчас в ФИФА сидят ещё более озабоченные о бабле люди, чем при Блаттере...

      4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 января 2017, 12:23

      Можно ежегодный ЧМ устроить без перерывов!

      0
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 9 января 2017, 12:21

      Круто

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 января 2017, 12:19

      А чего не 100??? И ЧМ проводить не каждый год??? (((

      -1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 января 2017, 11:22

      48 это много

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 11:19

      Главное что бы политика не вмешивалась в спорт, а увеличение команд - это продлит праздник футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 января 2017, 11:16

      Казалось бы, России будет на ЧМ проще отобраться. А на деле.....

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2017, 11:02

      Россия удачно отделалась, 48 команд было бы трудновато принять, пришлось бы Воронеж, Тамбов и Красноярск задействовать...

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