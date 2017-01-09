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  • Во вторник ФИФА объявит об увеличении числа команд на чемпионате мира до 48

Во вторник ФИФА объявит об увеличении числа команд на чемпионате мира до 48

9 января 2017, 10:08
12

Во вторник, 10 января, в Цюрихе пройдет совет ФИФА, на котором будет официально объявлено о расширении числа команд-участниц чемпионата мира до 48. Решения об изменении формата проведения турнира в связи с этим будут приниматься в марте 2017 года.

От шести футбольных конфедераций количество квот будут распределяться следующим образом: Европа получит 16 квот, Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океания – 1.

Предполагается, что 48 команд будут разделены на 16 групп, по 3 национальные сборные в каждой. Ожидается, что в плей-офф будут выходить по 2 сильнейшие команды из каждой группы. Длительность чемпионата мира будет составлять около одного месяца.

Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (12)
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TYSON95
1483946991
зачем тогда отборочный цикл проводить,сразу пусть все участвуют в чемпионате мира
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firs04
1483947019
Скоро вообще отборочных матчей не будет, сразу ЧМ
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Sasha1086
1483949981
Главное что бы политика не вмешивалась в спорт, а увеличение команд - это продлит праздник футбола!!!
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Igor Belousov
1483950128
48 это много
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VIPded
1483953570
А чего не 100??? И ЧМ проводить не каждый год??? (((
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Ilhom_585
1483953718
Круто
Ответить
Dellleone
1483953801
Можно ежегодный ЧМ устроить без перерывов!
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ivanthebest
1483955252
Мда... дебилизм в его ярком проявлении... Как и говорил, добавятся пассажиры, которые сделают просмотры матча групп ненужным событием... От Европы к слову, будут те же 16 команд... На лицо попытка ФИФА не сколько позаботиться о статусе турнира и его ценности, сколько для того, чтобы заработать побольше бабла с телетрансляций и маркетинга, в тех странах, которые будут попадать допом на ЧМ... По мне, сейчас в ФИФА сидят ещё более озабоченные о бабле люди, чем при Блаттере...
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TY13R
1483958291
баланс так себе... могли бы Европе больше мест дать вместо Америки по 1 команде снять и тогда думаю было бы справедливо, хотя зачем Азии столько мест не понятно...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1483965465
Бред.
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