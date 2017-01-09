Во вторник ФИФА объявит об увеличении числа команд на чемпионате мира до 48

Во вторник, 10 января, в Цюрихе пройдет совет ФИФА, на котором будет официально объявлено о расширении числа команд-участниц чемпионата мира до 48. Решения об изменении формата проведения турнира в связи с этим будут приниматься в марте 2017 года.

От шести футбольных конфедераций количество квот будут распределяться следующим образом: Европа получит 16 квот, Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океания – 1.

Предполагается, что 48 команд будут разделены на 16 групп, по 3 национальные сборные в каждой. Ожидается, что в плей-офф будут выходить по 2 сильнейшие команды из каждой группы. Длительность чемпионата мира будет составлять около одного месяца.