Конте: «Сколько еще буду тренировать? Когда футбол уходит из нашей жизни, мы, по всей видимости, умираем»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, сколько еще он готов заниматься тренерской деятельностью. По словам 47-летнего итальянца, футбол является неотъемлемой частью жизни, и ему хочется дальше им жить.

«Еще 20 лет тренерской карьеры? Мне сейчас 47. Предпочитаю, чтобы моя жена не слышала этого. Футбол – наша жизнь, с давлением и прочими факторами. Это правильно – продолжать жить им. В тот момент, когда футбол уходит из нашей жизни, мы, по всей видимости, умираем», – сказал Конте.