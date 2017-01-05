Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии и США

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст рассказал о будущем своего клиента. По его словам, в услугах бельгийца заинтересованы многие клубы, но он может остаться в Санкт-Петербурге до лета следующего года.

«Еще рано говорить о клубах, в которые может перейти Ломбертс. Никакого официального предложения еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Англии, Германии, Италии и США. В любом случае, у игрока действующий контракт с «Зенитом» до лета следующего года, и петербургской команде принимать решение о будущем защитника, сейчас судьба игрока в их руках.

Ломбертс – профессионал, он счастлив в «Зените». Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из «Зенита» или останется», – сказал агент.