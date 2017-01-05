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    Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии и США

    Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст рассказал о будущем своего клиента. По его словам, в услугах бельгийца заинтересованы многие клубы, но он может остаться в Санкт-Петербурге до лета следующего года.

    «Еще рано говорить о клубах, в которые может перейти Ломбертс. Никакого официального предложения еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Англии, Германии, Италии и США. В любом случае, у игрока действующий контракт с «Зенитом» до лета следующего года, и петербургской команде принимать решение о будущем защитника, сейчас судьба игрока в их руках.

    Ломбертс – профессионал, он счастлив в «Зените». Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из «Зенита» или останется», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    05.01.2017 15:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 6 января 2017, 10:34

      Из Англии???) Сантуш веселится

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 5 января 2017, 20:53

      Пора Коле попрощаться с Россией.
      Спасибо за всё.

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 15:22

      Коляна в Генк отпустите!!! Зенуту нужна новая свежесть в обороне!!! И Нету на трансфер. В защите уровню команды соответствуют только крайние защитники(Смол,Анюк,Жирк,Кришито) , центральная зона просто "бомба", как минимум один центральный нужен

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