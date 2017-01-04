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    Агент: «Информация о том, что Ломбертс останется в «Зените» до лета – неправда»

    Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал информацию, согласно которой игрок не покинет питерский клуб до лета.

    – Сейчас нет никаких новостей, ситуация не изменилась.

    - Бельгийские СМИ написали, что Николас, скорее всего, останется в Петербурге.

    – Это сенсация, что они сделали такую новость. Но это неправда. Мы не знаем, откуда они достали такую информацию.

    – Ломбертс просил руководителей «Зенита» отпустить его зимой в другой клуб.

    – Больше он ни о чем не просил. Мы просто ждем, получит ли клуб устраивающее предложение, и посмотрим, появится ли возможность уйти. Сейчас нет никаких предложений, переговоров и каких-то решений.

    – Клубы контактировали с вами или «Зенитом» по поводу Николаса?

    – Они запрашивали финансовые условия, но в начале января рано говорить о чем-то конкретном. Нужно подождать.

    – «Зенит» скоро поедет на сборы. Ломбертс примет в них участие?

    – Конечно, он будет там, никаких проблем.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.01.2017 23:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7801

      BarStep 5 января 2017, 11:02

      Уважение парню - он много сделал для клуба...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 09:41

      Коляна надо отпускать, при всем уважении к нему,он уже не тянет. Слишком слабая у нас защита

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 5 января 2017, 02:45

      Оставайся, Николас, мы к тебе привыкли, да и польза от тебя есть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 января 2017, 00:55

      да надо же что-то писать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 января 2017, 00:50

      Эх!
      Коля-Коля-Николай!
      Сиди дома - не гуляй

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 января 2017, 00:45

      Судя по сообщению, то что Ломбертс точно покинет клуб зимой - тоже неправда.

      0
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