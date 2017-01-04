Агент: «Информация о том, что Ломбертс останется в «Зените» до лета – неправда»

Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, прокомментировал информацию, согласно которой игрок не покинет питерский клуб до лета.

– Сейчас нет никаких новостей, ситуация не изменилась.

- Бельгийские СМИ написали, что Николас, скорее всего, останется в Петербурге.

– Это сенсация, что они сделали такую новость. Но это неправда. Мы не знаем, откуда они достали такую информацию.

– Ломбертс просил руководителей «Зенита» отпустить его зимой в другой клуб.

– Больше он ни о чем не просил. Мы просто ждем, получит ли клуб устраивающее предложение, и посмотрим, появится ли возможность уйти. Сейчас нет никаких предложений, переговоров и каких-то решений.

– Клубы контактировали с вами или «Зенитом» по поводу Николаса?

– Они запрашивали финансовые условия, но в начале января рано говорить о чем-то конкретном. Нужно подождать.

– «Зенит» скоро поедет на сборы. Ломбертс примет в них участие?

– Конечно, он будет там, никаких проблем.