«Тоттенхэм» сменил технического спонсора

«Тоттенхэм» со следующего сезона обзаведется новым техническим спонсором. Лондонцы подписали контракт с Nike, сообщает ESPN. Стоит отметить, что предыдущую пятилетку техническим спонсором клуба выступала компания Under Armour, а сумма контракта за этот период составила 50 миллионов фунтов. Контракт с Nike является более существенным – клуб будет получать около 30 миллионов фунтов за сезон.

Известно, что представители компании готовы рассмотреть вариант с присвоением своего имени новому стадиону лондонской команды. Арена должна быть готова к началу сезона-2018/19.