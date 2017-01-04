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    «Тоттенхэм» сменил технического спонсора

    «Тоттенхэм» со следующего сезона обзаведется новым техническим спонсором. Лондонцы подписали контракт с Nike, сообщает ESPN. Стоит отметить, что предыдущую пятилетку техническим спонсором клуба выступала компания Under Armour, а сумма контракта за этот период составила 50 миллионов фунтов. Контракт с Nike является более существенным – клуб будет получать около 30 миллионов фунтов за сезон.

    Известно, что представители компании готовы рассмотреть вариант с присвоением своего имени новому стадиону лондонской команды. Арена должна быть готова к началу сезона-2018/19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 января 2017, 22:36

      Я вот не понимаю, что мешает Ивановскому Текстильщику подписать Найка? они бы его рекламировали старательно изо всех сил

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 4 января 2017, 10:48

      Хороший спонсор.Всем бы такого.

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