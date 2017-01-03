Зидан: «За год работы тренером «Реала» потерял много волос»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ответственности работы.

«За год работы тренером «Реала» я потерял много волос. Сейчас стресса уже меньше, но нервы порой дают о себе знать. Я постоянно хочу улучшаться. Это всегда было во мне, даже когда был футболистом. Постоянно говорю игрокам, что можно быть еще лучше. Я очень люблю футбол и с радостью выполняю работу каждый день. Я всегда был таким», — сказал Зидан.

В качестве тренера мадридской команды француз выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.