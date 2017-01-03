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    Зидан: «За год работы тренером «Реала» потерял много волос»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ответственности работы.

    «За год работы тренером «Реала» я потерял много волос. Сейчас стресса уже меньше, но нервы порой дают о себе знать. Я постоянно хочу улучшаться. Это всегда было во мне, даже когда был футболистом. Постоянно говорю игрокам, что можно быть еще лучше. Я очень люблю футбол и с радостью выполняю работу каждый день. Я всегда был таким», — сказал Зидан.

    В качестве тренера мадридской команды француз выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Marca

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    03.01.2017 18:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 января 2017, 20:12

      Шутник!Помню его спрашивали что же волосы себе не наростит?На что отвечал - а кто же меня тогда без знаменитой лысины узнает?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 января 2017, 19:58

      Ради такой карьеры волос не жалко! Да и не проблема наростить. Удачи и больше достижений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 января 2017, 19:45

      Он еще в юве перенервничал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Зэб 3 января 2017, 19:44

      Реал одна из немногих команд которая может и без тренера побеждать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 января 2017, 19:36

      То-то я думаю, чего это у него брови редеют!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 января 2017, 19:18

      долгой тебе карьеры в Реале, Зизу!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 января 2017, 18:25

      На голове у него волос уже не было, когда он стал тренировать Реал. Интересно какая часть тела еще облысела?

      -2
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Димон Алма-Ата 3 января 2017, 18:37

      он ведь тренеровал Кастилию, или детей до 16

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Димон Алма-Ата 3 января 2017, 23:43

      а какая часть тебя интересует?

      -1
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