Гвардиола: «Манчестер Сити» уступил в равной игре»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что его команда уступила «Ливерпулю» в равном матче.

«Мы уступили в равной игре. В первой половине встречи нам не удалось создать много голевых моментов, как и сопернику. В первые 10 минут второго тайма «Ливерпуль» выглядел лучше, после чего игра несколько изменилась: мы контролировали игру, были агрессивны и создали больше моментов, но это ни к чему не привело», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету Джоржиньо Вейналдума.