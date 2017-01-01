Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Манчестер Сити» уступил в равной игре»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что его команда уступила «Ливерпулю» в равном матче.

    «Мы уступили в равной игре. В первой половине встречи нам не удалось создать много голевых моментов, как и сопернику. В первые 10 минут второго тайма «Ливерпуль» выглядел лучше, после чего игра несколько изменилась: мы контролировали игру, были агрессивны и создали больше моментов, но это ни к чему не привело», – приводит слова Гвардиолы BBC.

    Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:0. Единственный гол на счету Джоржиньо Вейналдума.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2017 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11