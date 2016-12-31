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    Моуринью заявил, что Депай не играет, потому что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие в составе нападающего Мемфиса Депая. По словам специалиста, он не готов выпускать игроков, стремящихся покинуть стан манкунианцев.

    «В прошлом сезоне он не играл. Выходя на поле, он не показывал чего-то феноменального. В этом сезоне он не играет вообще. Должен сказать, что в последние пару месяцев я принимал решение по поводу Депая, основываясь на информации о том, что он хочет уйти в январе. Если мы получим реальное предложение, то готовы его принять.

    Если я понимаю, что игрок может и хочет уйти, а мне нужно кому-то дать шанс, то я предпочту Лингарда, Мхитаряна или Марсьяля, поскольку они на сто процентов хотят остаться в команде. Это логичное решение», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    31.12.2016 15:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 31 декабря 2016, 17:44

      Депай начинал отлично,что с ним случилось непонятно.Но если он уйдёт в Спартак - значит карьеру можно заканчивать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 декабря 2016, 16:31

      В Спартак)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Asbjorn 31 декабря 2016, 19:21

      Кальян готовь, лучше 2.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 31 декабря 2016, 15:48

      Скатертью дорога.

      0
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