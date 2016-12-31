Монтелла считает победу с «Миланом» в Суперкубке Италии главным событием в своей тренерской карьере

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признался. что считает главным достижением в своей тренерской карьере на данный момент победу в Суперкубке Италии над «Ювентусом» (1:1, 4:3 – по пенальти).

«Рождество, которое я провел вместе со своей семьей, получилось отличным. Еще больше эти праздники запомнились благодаря победе в Суперкубке Италии. Данное событие, на мой взгляд, является самым главным в моей карьере специалиста.

Было приятно разделить радость от победы с Адриано Галлиани. Сильвио Берлускони тоже очень радовался, он поздравил меня с данным достижением. Приятно, что нам удалось завоевать еще один трофей для Сильвио и «Милана», – сказал Монтелла.