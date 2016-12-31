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    Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 миллионов в год»

    Экс-главный тренер «Реала» Висенте дель Боске заявил, что получал предложение от одного их китайских клубов. Если бы специалист согласился, его зарплата составила 15 миллионов евро в год.

    «Один китайский клуб сделал мне предложение – 15 миллионов евро в год. Но я никогда не гнался за деньгами. Самым счастливым футбольным этапом в моей жизни был период, когда я трудился в академии «Реала» и меня окружали превосходные специалисты. Хотя, если честно, тогда нашего заработка хватало лишь на самое необходимое», – приводит слова дель Боске El Confidencial.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.12.2016 10:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 31 декабря 2016, 14:04

      У китайцев денег куры не клюют.

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 31 декабря 2016, 13:05

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 31 декабря 2016, 13:00

      так нужно было соглашаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 31 декабря 2016, 12:24

      Щедрые Китайцы!

      0
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