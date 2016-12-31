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    Каранка: «Ибрагимович — один из лучших игроков мира»

    Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка выразил мнение о роли Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед».

    «Ибрагимович — один из лучших игроков мира. Даже в свои 30 с чем-то лет он остается молодым. Этот игрок много значит для команды и я знаю, что Жозе его очень ценит. Кроме Златана у них есть Погба, Эррера, Мата и еще множество игроков. В команде Жозе все примерно так же, как у меня в «Боро»: команда прежде всего», — сказал испанец.

    В период с 2010 по 2013 год Каранка был ассистентом Моуринью в «Реале».

    Источник: Manchester Evening News

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    31.12.2016 01:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 января 2017, 22:13

      Ибра - лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 31 декабря 2016, 11:37

      Он талант

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 31 декабря 2016, 03:45

      Ибрагимович футболист с большой буквы!

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