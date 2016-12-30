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    Тренер «Шахтера» считает, что в донецкой команде играют четыре лучших вратаря в мире

    Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Антонио Феррейра выразил мнение, что в его распоряжении имеются лучшие голкиперы в мире. Напомним, что в составе «горняков» выступают Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко и Олег Кудрик.

    «На мой взгляд, в мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в «Шахтере». Сейчас Пятову 32 года, Каниболоцкому – 28. Это опытные голкиперы. Никите Шевченко – 23. Он молодой, но уже имеет достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он очень молодой. Могу сказать, что следующие десять лет «Шахтер» не будет иметь проблем с вратарями.

    Чем больше вратарь играет, тем лучше себя чувствует, лучше понимает игру команды и своих партнеров. В игре Антона и Шевы есть небольшие ошибки. Они возникают из-за того, что эти голкиперы нечасто выходят на поле. Конечно, лучше им выходить на поле чаще, но намного важнее то, что лучше для команды.

    Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Обычно на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучиваю игрокам больше негативных решений, чем позитивных. Перед игрой я говорю только одному голкиперу: «Ты играешь». Еще трем мне нужно сказать: «Ты не играешь», – цитирует Феррейру gazeta.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 15:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 декабря 2016, 16:50

      Когда видишь то, чего не видят остальные, это либо дар, либо диагноз…

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 декабря 2016, 16:24

      Б....адский Т-9 че я написал то(((((

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 декабря 2016, 16:24

      Пяток может и уходит в топ 10 в мире,а остальные простые лавочник и которые только и делают что касячат

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      Рейтинг: +34

      unikol 30 декабря 2016, 16:18

      Антонио Феррейра выразил мнение, что в его распоряжении имеются лучшие голкиперы в мире. Остальные (см. составы команд мира) и рядом не стояли.
      Этот господин что-то покурил...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 30 декабря 2016, 16:09

      Миша Бирюков хлопнул себя по ляжкам..Как так?!)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 15:09

      Сам себе противоречит, вроде лучшие, но при этом у них возникают ошибки, потому что они играют немного . . .

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