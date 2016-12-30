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    Майорал: «Роналду, Бэйла и Бензема сложно выбить из основы»

    Нападающий «Вольфсбурга» Борха Майорал, права на которого принадлежат «Реалу», оценил мощь атакующего трио мадридского клуба в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

    «Я не тренер и мне сложно оценивать их. Но могу сказать точно, что это лучшее трио в мире. И их сложно выбить из основного состава команды», – сказал Майорал.

    Напомним, что Майорал перешел в «Вольфсбург» прошедшим летом. В его услугах также был заинтересован «Спартак».

    Источник: Marca

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    30.12.2016 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 30 декабря 2016, 11:29

      Спартак по ходу заинтересован в услугах всех футболистов......

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