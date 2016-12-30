Майорал: «Роналду, Бэйла и Бензема сложно выбить из основы»

Нападающий «Вольфсбурга» Борха Майорал, права на которого принадлежат «Реалу», оценил мощь атакующего трио мадридского клуба в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

«Я не тренер и мне сложно оценивать их. Но могу сказать точно, что это лучшее трио в мире. И их сложно выбить из основного состава команды», – сказал Майорал.

Напомним, что Майорал перешел в «Вольфсбург» прошедшим летом. В его услугах также был заинтересован «Спартак».