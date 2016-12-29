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    Нагиев: «Наверное, Василий Березуцкий сказал, что Россия – неспортивная страна, глядя в зеркало»

    Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев не согласился со словами защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который назвал Россию неспортивной страной. По словам Нагиева, футболист это сделал, глядя в зеркало.

    – Капитан сборной России Василий Березуцкий, например, выразил мнение, что неспортивная…

    – Наверное, он это сказал, глядя в зеркало… Я имею честь знать великих спортсменов. Они доказывали, что, даже занимаясь в обычной, дешевой качалке, можно стать олимпийским чемпионом. Конькобежцы тренировались на льду, который не соответствовал мировым стандартам, бобслеисты, которые покупали бобы чуть ли не в магазине за углом, становились призерами мировых турниров. Все зависит от огромного желания побеждать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2016 22:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 30 декабря 2016, 13:10

      Этот-то клоун с чего вдруг затарахтел, как х...й дизель? Какое он имеет отношение к ФУТБОЛУ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 30 декабря 2016, 02:07

      Нагиев не имеет право высказывать своё мнение. Он по другую сторону.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      Duken > Zeff 30 декабря 2016, 08:23

      А ты тогда где

      -1
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      Рейтинг: +11

      BECK_BY 30 декабря 2016, 01:38

      Вот мля, выразил мнение всей страны сформулировано

      -1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 30 декабря 2016, 01:04

      Правильно Дмитрий сказал. Как может футболист, бронзовый призер ЕВРО-08, говорить, что Россия- неспортивная страна. Тогда получается, что Березуцкий - не спортсмен.

      0
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      Рейтинг: +23

      Livkot 30 декабря 2016, 00:44

      Правильно Нагиев сказал, неумееш и нехочеш иди во двор играть с детворой

      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 30 декабря 2016, 00:10

      Да-да так и бывает, купишь боб в магазе за углом и с огромным желанием побеждать идёшь в аптеку, тоже соответственно за углом.

      -1
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      Рейтинг: +141

      erofey83 29 декабря 2016, 23:43

      не спортивная и не футбольная, разные смыслы) Васька оговорился по Фрейду, внутренняя жаба заменила не "футбольная" на не "спортивная"

      2
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