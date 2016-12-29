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    «Интер» намерен приобрести у «Арсенала» Санчеса за 150 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вызвал интерес со стороны «Интера». По информации источника, миланский клуб во время летнего трансферного окна готов предложить за 28-летнего чилийца 150 миллионов евро. Кроме Санчеса, черно-синие также намерены приобрести футболистов «ПСЖ» Маркиньоса и Марко Верратти.

    Как сообщалось ранее, руководство лондонского клуба не может договориться с форвардом о продлении контракта, который истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Corrieredellosport

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    29.12.2016 20:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 29 декабря 2016, 21:29

      А не жирновато ли для Интера?! Не такая уж необходимость за ТАКИЕ деньги. Фигня какая-то

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 29 декабря 2016, 20:56

      Огого

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 29 декабря 2016, 20:03

      за такие деньги продавать надо сразу и покуптаь Ройса

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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 > Schmitt 29 декабря 2016, 21:04

      я с тобой согласен. надо продавать. но Ройс стеклянный. он же из 10 матчей 6 лечится

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